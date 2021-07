Algérie : le projet industriel phare de Cevital enfin débloqué ?

L’espoir renaît pour l’usine de production d’huile du groupe algérien, bloquée depuis 2017 du fait de tensions entre les autorités et le premier groupe privé du pays.

Selon les informations obtenues par Jeune Afrique, le géant algérien de l’agroalimentaire Cevital a obtenu en juin l’autorisation de débarquer une partie du matériel industriel devant équiper sa future usine de trituration de graines oléagineuses, ce qui permettrait à l’entreprise de produire localement l’huile brute qu’elle importe pour l’instant.

Une opération empêchée depuis le printemps 2017, rendant impossible la réalisation de ce projet majeur pour le groupe – voire pour l’Algérie, si l’on en croit les données évoquées en termes de création de richesses et d’emplois. Sollicité, Cevital n’était pas disponible pour commenter avant la publication de l’article.

Si le groupe est présent dans l’électroménager, la logistique, l’industrie ou la grande distribution, c’est de ses activités agroalimentaires qu’il tire l’essentiel de son chiffre d’affaires (environ 1,2 milliard d’euros en 2020) grâce à son unité de production de corps gras, la plus importante du continent, et à sa raffinerie de sucre, la plus grande au monde, selon le groupe, toutes deux situées dans le port de Béjaïa.

Vaines tentatives