Côte d’Ivoire : comment la rencontre Ouattara-Gbagbo du 27 juillet a été préparée

Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo vont se retrouver le 27 juillet au palais présidentiel, à Abidjan. Une rencontre préparée en coulisses depuis plusieurs jours.

Dix ans après la guerre qui les a opposés et qui a mis la Côte d’Ivoire à genoux, les deux anciens adversaires vont se retrouver le 27 juillet. Le président ivoirien l’a annoncé à son gouvernement lors du conseil des ministres, ce mercredi. Cette rencontre a ensuite été officiellement annoncée par Amadou Coulibaly, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Il a expliqué qu’« il y a eu un contact » entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, ces derniers jours, pour préparer ce rendez-vous symbolique, censé incarner leur réconciliation, dix ans après la crise post-électorale qui a déchiré le pays et fait plus de 3 000 morts.

Échange téléphonique