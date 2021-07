Kadhafi, OLP, Angola… Les sept vies du député tunisien Safi Saïd

L’ex-candidat à la présidentielle se prépare-t-il à une nouvelle campagne ? La création de son parti, en février, le laisse penser. Retour sur une trajectoire mouvementée.

Candidat malheureux des présidentielles de 2014 et 2019, Safi Saïd, 67 ans, a néanmoins arraché un siège à l’Assemblée. Mais ce n’est pas pour son assiduité qu’il est régulièrement cité dans les baromètres politiques. Le dernier, publié par Sigma Conseil début juillet, le crédite d’un taux de confiance de 27 %, en troisième position après le président de la République Kaïs Saïed, qui recueille 30 %, et l’ancien ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, qui affiche 39 %.

Avec 19,6 % de présence dans l’hémicycle et des interventions de plus en plus rares, le journaliste et essayiste, qui aime se voir comme un penseur, demeure pourtant populaire.