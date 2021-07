Algérie-Maroc : quand Lamamra et Hilale croisent le fer

Le chef de la diplomatie algérienne et le représentant du Maroc auprès de l’ONU se sont de nouveau affrontés par médias interposés sur deux sujets hautement inflammables.

Nouvelle crise diplomatique entre l’Algérie et le Maroc. Et elle est sinon grave, du moins sérieuse. Le 19 juin, Alger décide de rappeler pour consultation, avec effet immédiat, son ambassadeur à Rabat, Abdelhamid Abdaoui. Dans le communiqué diffusé par le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, celui-ci n’exclut pas de prendre d’autres mesures, sans autres précisions.

Ce rappel d’un ambassadeur n’est pas le premier dans l’histoire commune des deux voisins. En octobre 2017, le Maroc avait rappelé pour consultation son représentant diplomatique en Algérie, Hassan Abdelkhalek, pour protester contre les propos de l’ancien chef de la diplomatie algérienne, Abdelkader Messahel, lors d’un forum des chefs d’entreprise qui s’était tenu à Alger.

Le précédent Messahel