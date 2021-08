Industrie : la méga-raffinerie d’Aliko Dangote démarrera bien en 2021

Le milliardaire nigérian l’assure : après deux reports, la mise en service de la plus grande raffinerie du continent aura lieu dans les prochains mois.

Initialement prévue pour 2020, la fin de la construction de la plus grande raffinerie d’Afrique avait été reportée à cause de la pandémie. Ce qui n’a pas empêché Aliko Dangote, à l’origine du projet, de rester l’homme le plus riche d’Afrique. Sa fortune a même augmenté de 2 milliards de dollars en un an d’après le magazine Forbes.

L’homme d’affaires de 64 ans, à la tête d’une fortune de 12,1 milliards de dollars, a assisté le 28 juin au sommet Choose France du président Emmanuel Macron. L’occasion pour lui d’évoquer avec The Africa Report/Jeune Afrique ses ambitions pour le continent.

Une ambition pharaonique

Et en premier lieu, sa méga-raffinerie située à 80 kilomètres à l’est de Lagos. Une « véritable ville industrielle », selon Giuseppe Surace, directeur des opérations de l’usine.