Si le visage de la directrice générale de la Société d’articles hygiéniques (SAH-Lilas) est connu de tous, son cofondateur a aussi toute sa place dans la réussite de ce fleuron industriel tunisien, présent en Libye, en Algérie, en Côte d’Ivoire et au Sénégal.

«La banquière et le footballeur », ce pourrait être le titre d’une série à l’eau de rose. Mais Jalila Mezni et Mounir el-Jaiez forment le duo, aussi improbable que lucratif, à l’origine de SAH-Lilas, spécialisé dans les produits d’hygiène (serviettes hygiéniques, couches, lessives, papier absorbant, etc.). La septième capitalisation boursière tunisienne (804 millions de dinars, environ 241 millions d’euros) a été, en 2020, la valeur la plus active sur le marché avec des transactions représentant près de 15 % du volume boursier.

Malgré la pandémie, l’entreprise qui compte plus de 4500 employés a continué son essor réalisant 645 millions de dinars de chiffre d’affaires (+ 12,6 % par rapport à