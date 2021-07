De Franck Riester à Patrick Pouyanné, ces Français au cœur du rapprochement entre Paris et Lagos

Si la France est de plus en plus présente économiquement au Nigeria, c’est grâce à certains acteurs politiques et économiques très actifs sur le terrain.

On le sait peu, mais une centaine d’entreprises sont présentes au Nigeria, parmi lesquelles TotalEnergies, Airbus ou encore Alstom. Le stock d’IDE français au Nigeria était de 9,7 milliards d’euros en 2019, faisant de l’Hexagone l’un des premiers investisseurs au Nigeria.

Des officiels à la manœuvre

Jérôme Pasquier

Ambassadeur de France au Nigeria depuis 2018 et ancien ambassadeur en Corée du Sud et en Croatie, Jérôme Pasquier a facilité un certain nombre d’investissements français au Nigeria.

Cet ancien diplômé de Polytechnique et de l’ENA a fait visiter mi-avril le port de Lekki, situé dans le grand Lagos, à une délégation commerciale. Cette infrastructure, toujours en construction, est le premier port en eaux profondes du pays. Son exploitation par le géant français du transport maritime CMA CGM pourra commencer en 2023, d’après l’entreprise.