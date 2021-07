Tunisie : qui sont les scientifiques en première ligne contre le Covid-19 ?

Alors que la Tunisie vit une situation sanitaire dramatique, ces scientifiques sont au premier plan de la lutte contre la pandémie.

Frappée de plein fouet par la pandémie, la Tunisie s’est dotée de différentes structures pour parer aux urgences qui en découlent, sur tous les fronts. Un comité technique est dédié aux vaccins tandis qu’un comité scientifique émet des recommandations afin de gérer l’évolution de l’épidémie. C’est notamment sur la base de leurs recommandations que les principales décisions stratégiques sont prises par le comité national, directement piloté par le chef du gouvernement, Hichem Mechichi.

Multisectoriel, il doit composer avec les impératifs sanitaires, mais aussi les conséquences économiques, sociales et psychologiques d’un contexte d’urgence qui dure. Un équilibre délicat. Des chercheurs et médecins de haut rang y sont régulièrement consultés.

Jeune Afrique a sélectionné cinq de ces Tunisiens qui ne comptent plus leurs heures pour servir leur pays. Tous sont sur-diplômés, impliqués sur la scène scientifique internationale et ne vivent plus qu’au pouls de la pandémie. Sortis des murs de leurs laboratoires et de leurs services hospitaliers, ils sont désormais connus du grand public.

• Hechmi Louzir

Il est devenu le visage de l’Institut Pasteur de Tunis qu’il dirige depuis 2007, et a su mettre cette institution dynamique (elle fabrique notamment le vaccin BCG et des sérums antirabiques et anti-scorpioniques) sur le devant la scène depuis le début de la pandémie. Hechmi Louzir fait entendre sa voix aussi bien dans sa gestion quotidienne du comité de pilotage de la vaccination en Tunisie qu’il préside que dans la promotion de potentiels partenariats publics privés pour fabriquer des vaccins contre le Covid-19.