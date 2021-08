Achille Mbembe : Macron, Thuram et la pensée décoloniale

Lors du sommet Afrique-France, prévu en octobre, l’historien et politologue camerounais dialoguera avec le président français Emmanuel Macron.

• Macron et lui

En juillet 2019, quand le président français reçoit à l’Élysée plus de 300 représentants de la diaspora africaine, Achille Mbembe s’insurge, reprochant à Emmanuel Macron de chercher à éviter « de se mesurer à de véritables intellectuels africains critiques » qui risqueraient « de lui poser toutes les questions qui gênent » et « de remettre publiquement en cause les trois piliers de la politique française en Afrique : le militarisme, le mercantilisme et le paternalisme mâtiné, comme toujours, de racisme. »

Il a visiblement été entendu puisque, quelques mois plus tard, Emmanuel Macron le sollicite pour intervenir lors du sommet Afrique-France de Montpellier, qui se tiendra au mois d’octobre.