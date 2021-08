Côte d’Ivoire, Congo, Tchad : les sucriers, Somdiaa en tête, repassent à l’offensive

Au sud du Sahara, où la consommation de sucre croît de 4% par an, les industriels veulent relancer la production locale pour contrer les importations.

Produit de base essentiel, ingrédient clé de l’industrie des boissons, objet de réglementations de marché plus ou moins efficaces, l’or blanc se rappelle au bon souvenir des consommateurs et dirigeants africains. Et pour cause. « Après une longue phase de prix bas, on retrouve des cours mondiaux au plus haut depuis trois ans en raison notamment d’une récolte moyenne au Brésil, pays qui domine de très loin le commerce mondial », souligne Timothée Masson, économiste et secrétaire général de l’Association mondiale des planteurs de betteraves et de canne à sucre.

À la fin du mois de juin, le prix mondial s’affichait à 0,38 dollars par kilo, soit un bond de 54 % sur un an, selon les données