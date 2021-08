Sénégal : quel futur pour Gorée ?

Symbole de la traite négrière, passage quasi-obligé des touristes, cette commune de Dakar doit aujourd’hui lutter pour sauvegarder son patrimoine, son environnement et son économie.

Le choix avait paru, au mieux, douteux. Une « place de l’Europe », sur l’île marquée à jamais par le passé esclavagiste de l’Occident ? Face à la bronca soulevée par le choix de ce nom, la municipalité de Gorée était rapidement revenue sur sa décision. En juin 2020, son maire Augustin Senghor décidait d’abandonner la référence à l’ex-colon, au profit de la « Place de la liberté et de la dignité humaine ». « Face à la vague de violences raciales dont la communauté noire et afrodescendante est régulièrement victime, la communauté de l’île-mémoire veut être à l’avant-garde du combat pour l’éradication totale et définitive de toutes les formes de racismes », annonçait-il à cette occasion.

Située à 3,5 km au