Algérie : 10 choses à savoir sur Ramtane Lamamra

Plusieurs fois ambassadeur, grand connaisseur du continent africain, l’ancien chef de la diplomatie est de retour avec sa nomination comme ministre des Affaires étrangères dans le nouveau gouvernement du président Tebboune.

• Major de promo à l’ENA

Originaire de Oued Amizour, dans la petite Kabylie, il effectue de brillantes études au lycée de Béjaïa avant de sortir major de promotion à l’ENA d’Alger. Passionné par la diplomatie et les questions internationales, il a l’habitude de découper dans le journal El Moudjahid les discours que prononçait notamment à l’ONU un certain Abdelaziz Bouteflika, ministre des Affaires étrangères entre 1963 et 1979.

• Stage moscovite

En 1975, à 23 ans, il effectue un stage de six mois à l’ambassade d’Algérie à Moscou, que dirige alors Redha Malek, un des négociateurs des Accords d’Evian qui ont abouti à l’indépendance en 1962. Redha Malek a inspiré des générations de diplomates algériens.