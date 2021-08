Burundi – Gaël Faye : « La forêt de Musigati et la disparition des lucioles »

Né à Bujumbura d’une mère rwandaise et d’un père français, le rappeur et écrivain Gaël Faye a fui son Burundi natal à 13 ans, à la suite du déclenchement de la guerre civile dans le pays (en 1993) du génocide des Tutsi au Rwanda voisin (en 1994), et après des années de braise, entre 1988 et 1995, dont il livre à JA quelques souvenirs doux amers.

« J’ai acheté un bout de forêt, je l’ai offert aux enfants et on y a construit une cabane pour y dormir. » J’ai retrouvé cette phrase écrite de la main de mon père au dos d’une photo datant de 1988. Sur le cliché un peu flou, ma sœur et moi sommes assis sur les genoux paternels devant l’entrée d’une case en bois. Mon père venait de faire l’acquisition d’une colline à l’entrée du village de Musigati, dans le nord-ouest du Burundi, à la lisière du parc national de la Kibira, la plus vieille et la plus vaste réserve forestière du pays. À cette époque, Musigati était un petit centre administratif au fond d’une vallée, avec pour seuls espaces collectifs un modeste marché de produits vivriers et un débit de boissons. Les rares habitations étaient dispersées sur les collines environnantes.