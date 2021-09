Christian Nibasumba (TMEA) : « Nous disposons d’un fonds de 1,1 milliard de dollars pour investir »

Le représentant au Burundi de TradeMark East Africa (TMEA) précise les modalités d’action de son organisme qui aide les pouvoirs publics et les acteurs privés à se moderniser et à se réorganiser afin de doper les échanges transfrontaliers.

Jeune Afrique : Quelles sont les principales missions de TMEA ?

Christian Nibasumba : Organisation régionale fondée en 2009, TMEA est directement liée à la Communauté d’Afrique de l’Est [EAC]. Elle dispose de bureaux dans les six pays de la communauté ainsi qu’en RDC, qui devrait intégrer l’EAC.

Nous travaillons dans 13 pays à travers le continent

Nous travaillons étroitement avec les institutions sous-régionales et, au niveau national, avec les gouvernements, le secteur privé et la société civile. Notre mission est de renforcer l’intégration régionale à travers les échanges commerciaux. Nous disposons d’un fonds de 1,1 milliard de dollars pour investir dans des projets définis en accord avec nos bailleurs que sont les agences de coopération européenne et américaine. Nous travaillons aujourd’hui dans 13 pays à travers le continent.