Sénégal : à Dakar, plongée au cœur du Q08, un studio « artysanal »

Quand un célèbre designer – Bibi Seck –, s’allie avec un entrepreneur-collectionneur de renom – Oumar Sow, patron de CSE –, cela donne naissance au Studio Quatorzerohuit : une galerie d’art contemporain et un concept-store très, très tendances.

« Studio Quatorzerohuit ». Derrière cet intitulé abscons se dissimule un clin d’œil aux points communs entre les promoteurs de cette nouvelle galerie d’art contemporain. D’un côté, Bibi Seck, 56 ans, célèbre designer sénégalais. De l’autre, Oumar Sow, 59 ans, président du directoire de la Compagnie sahélienne d’entreprises (CSE), poids lourd du BTP au Sénégal. À trois ans d’écart, tous deux sont nés un 14 août. Peu de gens le savent, mais le second est un amateur passionné d’art contemporain, dont la collection s’élève à quelque 400 œuvres. Et lorsque Bibi Seck lui fait part de son projet de concept-store à Dakar, Oumar Sow lui propose d’héberger le projet dans un immeuble de deux étages avec terrasse dont il est le propriétaire (et qui fut son domicile), non loin de la place de l’Indépendance.