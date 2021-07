L’Africa CEO Forum va réunir 1000 décideurs pour une édition spéciale

Ce grand rendez-vous international sera intégralement digital. Pour l’occasion, un millier de dirigeants du secteur privé et de responsables africains seront réunis via une plateforme dédiée du 28 au 30 septembre 2021.

L’Africa CEO Forum est de retour. Après l’annulation du rendez-vous 2020 – Covid-19 oblige – les organisateur de cette grand-messe* du secteur privé africain reviennent cette année avec une nouvelle plateforme exceptionnellement virtuelle. Elle rassemblera leaders du secteur privé, experts de renom et décideurs publics.

La crise du Covid-19 a entraîné dans son sillage de nombreux bouleversements. Réorganisation des chaînes de valeur, lutte contre le changement climatique, développement de la digitalisation… Ainsi, les participants du CEO Forum se réuniront autour du sujet de réflexion des plus actuels « Le monde qui vient ».

La version digitale permettra à un plus large public d’assister aux conférences via une plateforme dédiée. Mais, ce n’est pas un coup d’essai pour Jeune Afrique Media Group, qui avait déjà organisé en mars 2021, une première édition digitale de l’Africa Financial Industry Summit, rassemblant un demi-millier de décideurs.

Rendez-vous annuel incontournable

Fondé en 2012, l’Africa CEO Forum réunit chaque année décideurs des plus grandes entreprises africaines, investisseurs internationaux, dirigeants de multinationales, chefs d’État, ministres et représentants des principales institutions financières actives sur le continent. Lieu de rencontres de haut niveau, de partage d’expériences et de décryptage des tendances affectant le monde des affaires, l’Africa CEO Forum s’attache à proposer des solutions concrètes et innovantes pour faire avancer le continent et ses entreprises.

À travers ses initiatives Women Working for Change et Family Business, il vise également à accroître la représentation des femmes aux postes de décision sur le continent et à accompagner la transformation des entreprises familiales africaines.

*Organisé par Jeune Afrique Media Group en partenariat avec IFC, la filiale du groupe de la Banque mondiale (BM) dévolue au secteur privé, l’Africa CEO Forum propose également les événements Women Working for Change – The Summit, consacré aux femmes dirigeantes, et, depuis octobre 2020, le Family Business Summit, dédié aux entreprises familiales. Inauguré en 2021, l’Africa Financial Industry Summit réunit quant à lui les plus importants dirigeants du secteur financier africain.

Les pré-inscriptions sont ouvertes sur le lien suivant : https://bit.ly/3wBJdHC