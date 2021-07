Burundi : Évariste Ndayishimiye tente de sortir le pays de l’isolement

Après cinq ans d’isolement, le Burundi tente, avec son nouveau président, de revenir sur le devant de la scène. Un retour étape par étape, entre pragmatisme et opportunisme.

C’est une image qui paraissait inimaginable il y a encore un an. Le 1er juillet, à l’occasion du 59e anniversaire de l’indépendance du Burundi, la tribune du stade Intwari (ex-stade du Prince-Louis-Rwagasore rebaptisé en 2019) de Bujumbura accueillait, parmi ses invités de marque, un officiel inattendu : le Premier ministre rwandais, Édouard Ngirente.

Signe du dégel discrètement entamé entre les deux pays il y a bientôt un an, la présence du chef du gouvernement rwandais – un niveau de représentation que Kigali n’avait plus mobilisé depuis plusieurs années – s’est accompagné d’un discours optimiste et d’une lettre de Paul Kagame appelant de ses voeux « un renforcement des liens historiques existant entre [nos] deux pays frères ».

Volonté d’ouverture tous azimuts