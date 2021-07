RDC – Côte d’Ivoire : les raisons du voyage de Laurent Gbagbo à Kinshasa

Rentré en Côte d’Ivoire le 17 juin, l’ancien président a choisi la RDC pour son premier déplacement à l’étranger. Voici pourquoi.

Laurent Gbagbo doit arriver à Kinshasa par un vol commercial le 2 juillet, pour un séjour privé de six jours, et regagner Abidjan le 8 juillet. Rentré en Côte d’Ivoire le 17 juin, dix ans après son arrestation et son incarcération à la prison de la Cour pénale internationale (CPI), l’ancien président effectue ainsi son premier voyage à l’étranger.

Retrouvailles