Côte d’Ivoire : avec le groupe français Duval, l’Église catholique se met à l’immobilier

Accompagné par Proparco et Société générale, le groupe français va réaliser un complexe de 60 millions d’euros pour le diocèse d’Abidjan.

Éric Duval, le fondateur et président du groupe immobilier français du même nom, a conclu le 30 juin dans la capitale économique ivoirienne un contrat avec le diocèse d’Abidjan pour la réalisation d’un complexe d’une superficie de plus de 22 000 m².

Une transaction facilitée par la foi catholique d’Éric Duval, qui a plusieurs fois rencontré le pape François. Par ailleurs, ce dernier l’a nommé en 2015 ambassadeur d’une fondation pontificale consacrée à l’éducation, à savoir la Fondation Gravissimum educationis.

Le complexe immobilier, prévu au cœur du Plateau, le quartier administratif et des affaires d’Abidjan, sera composé d’une résidence hôtelière de la marque de location saisonnière et de vacances Odalys (une filiale de Duval) comptant 130 chambres, d’un supermarché, de bureaux et de restaurants.