Recettes pétrolières : le Tchad perd 1 million d’euros par jour

Face à la pandémie, le gouvernement a allégé la fiscalité, engendrant un important manque à gagner pour le Trésor public, déjà exsangue.

« Malgré la hausse de volume des exportations et le cours du Brent, les recettes pétrolières diminuent par rapport au premier trimestre 2020 », a indiqué l’Observatoire tchadien des finances publiques dans une note sur le service pétrolier publiée le 29 juin.

Les recettes pétrolières ont diminué de -68,4 % entre le premier trimestre 2020 et le premier trimestre 2021 –passant de 102 milliards de F CFA (156 millions d’euros) à 32,2 milliards de F CA (49 millions d’euros). Cela représente un manque à gagner d’environ 107 millions d’euros sur trois mois, soit 1,2 million d’euros par jour en moyenne, pour l’État tchadien durant cette période.

Par ailleurs, rappelle l’Observatoire, qui dépend du ministère des Finances et du Budget, le cours moyen du Brent était de 60,82 dollars au premier trimestre 2021 contre 50,43 dollars un an plus tôt, soit une progression de +20,6%.

Allégements fiscaux