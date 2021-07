Les discrets VIP africains du Mobile World Congress de Barcelone

Des délégations ministérielles africaines ont participé à cette grand-messe de l’industrie des télécoms, malgré une audience réduite et moins d’acteurs privés, Covid-19 oblige. Reportage.

Sur le vaste stand que Huawei a installé à l’occasion de l’édition 2021 du Mobile World Congress de Barcelone (28 juin-1er juillet), en Espagne, un groupe d’officiels venus de Kinshasa écoute attentivement les explications d’un consultant de l’équipementier chinois. En ce premier jour du plus grand raout annuel des télécoms, l’ingénieur est chargé de présenter les différents produits et services dernier cri exposés par le groupe.

L’exercice se fait dans un décor composé de murs végétalisés ou en plastique lustré, d’un blanc immaculé. Au premier rang, devant un écran tactile qui affiche des schémas complexes, l’imposante carrure d’Augustin Kibassa Maliba détone. Le ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles technologies de l’information et de la communication de Félix Tshisekedi écoute et acquiesce en silence durant l’exposé de Huawei sur les équipements 5G dernier cri, les