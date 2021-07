En Afrique, la Suisse passe à la vitesse supérieure

Si les liens entre Berne et le continent sont anciens, l’année 2021 est celle du coup d’accélérateur. La stratégie helvétique est maintenant clairement dévoilée et ses partenaires prioritaires précisément identifiés.

En Suisse, on tient à faire les choses dans l’ordre. En 2020, suite au renouvellement des deux chambres fédérales et alors que débutait la 51e législature du Conseil national, le chef du département des Affaires étrangères, Ignazio Cassis, présentait la stratégie de politique étrangère que Berne entendait suivre jusqu’en 2023. Une déclaration générale rappelant les valeurs sur lesquelles repose la diplomatie suisse (paix et sécurité, prospérité, durabilité et numérisation) et renouvelant la candidature à l’obtention d’un siège au Conseil de sécurité des Nations unies.

L’étape suivante est venue en janvier 2021 avec la présentation, toujours par M. Cassis, d’une stratégie spécifique à l’Afrique subsaharienne, prévue pour s’appliquer jusqu’en 2024. En présentant le document préparé par ses services et ceux des autres administrations, le Conseiller général a été clair : la Suisse est présente sur le continent depuis longtemps mais l’heure est venue de fixer un cadre, de saisir des opportunités dans l’une des régions les plus dynamiques et prometteuses de la planète.

Du Sahel à la Corne de l’Afrique