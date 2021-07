L’éloge de Mbappé par Eto’o, du baume au cœur à retardement

Alors que le penalty manqué du champion du monde face à la Suisse vient d’éliminer la France de l’Euro 2020, les éloges de Samuel Eto’o se propagent tardivement dans la presse francophone.

Le hasard des calendriers sportifs et médiatiques réserve parfois des timings incongrus. Ce mardi 29 juin, c’est une presse française en pleine de gueule de bois qui met à l’index – sans outrance – le numéro 10 de l’équipe de France. Souvent qualifiée de favorite de l’Euro de foot 2020, la sélection championne du monde en titre s’est inclinée, en huitième de finale et à la séance des tirs au but, au moment où le goal suisse Yann Sommer repoussait la balle de Kylian Mbappé. Alors que le retour très médiatique du Bleu Karim Benzema s’est traduit en buts, l’attaquant du PSG repart bredouille de cet Euro 2020.

Bouderie générale

En cette période de profil bas inaugurée par un « Je suis désolé pour ce penalty » publié par Mbappé, résonne pourtant un compliment dithyrambique de l’ancien international Samuel Eto’o. Évoquant la valse des génies du ballon rond, la légende du Barça est catégorique : « Un autre dieu arrivera quand Messi et Cristiano se lasseront de nous donner des joies. Ce nouveau dieu sera Kylian Mbappé. » Le compliment qui échappe à la bouderie générale post-élimination s’expliquerait-il par une solidarité camerouno-camerounaise ? Comme Eto’o fils, Wilfrid Mbappé Lottin – le père de Kylian – naquit au Cameroun et évolua comme footballeur de niveau régional, avant de devenir entraîneur des moins de 15 ans à l’Association sportive de Bondy.

Un penalty peut se rater sans que cela remette en cause le palmarès d’un attaquant champion du monde

Si l’éloge du Camerouno-Espagnol semble anachronique en ce lendemain de penalty raté, c’est que l’interview dans laquelle elle fut prononcée a été publiée avant le huitième de finale de l’Euro, dans le quotidien argentin La Nación. Il aura donc fallu quelques jours pour que la traduction de l’article popularise celui-ci sur la planète francophone.

Comportement exemplaire

Bien sûr, il serait indécent de tirer sur l’ambulance du jour. Largement soumis au hasard du plongeon imprévisible d’un portier, un penalty peut se rater, sans que cela remette en cause le palmarès d’un attaquant champion du monde à 19 ans, de surcroît vanté pour un comportement plutôt exemplaire. Avant Eto’o, c’est le roi Pelé qui avait déclaré à la Gazzetta dello Sport italienne : « Mbappé peut devenir mon héritier, et je ne le dis pas pour plaisanter. » Lors de la Coupe du monde 2018, le Français était devenu le deuxième plus jeune joueur à marquer en finale à 19 ans et 6 mois, après… Pelé face à la Suède en 1958 à 17 ans et 8 mois.

Meurtri par le souvenir frais du penalty manqué à l’Euro, le prodige français peut donc se consoler avec le compliment de Samuel Eto’o, même s’il ne peut en profiter publiquement. Surtout que le palmarès de son club fut aussi morose, à l’issue de la dernière saison. Même doté d’un budget rare pour un club français et de stars comme Neymar da Silva Santos Junior, le Paris Saint-Germain n’a pas progressé, cette année, en Ligue des champions, ni remporté une Ligue 1 que les dirigeants du club considèreraient pourtant comme trop « faible ».