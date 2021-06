Algérie : qui est Noureddine Boukrouh, l’ex-ministre qui qualifie Tebboune de « fou » ?

Ancien ministre du Commerce sous Bouteflika, Noureddine Boukrouh est un redoutable polémiste. À l’étranger où il s’est installé pour fuir les menaces, l’homme s’exprime régulièrement sur l’actualité de son pays. Dans sa dernière tribune, il qualifie le président Tebboune de « fou ». Portrait.

Sa plume est redoutable et ses mots sont du vitriol sur des plaies ouvertes. Depuis qu’il a délaissé son costume de dirigeant politique pour revêtir celui d’observateur et commentateur de l’actualité algérienne, Noureddine Boukrouh dézingue, ventile et dynamite. Sa page Facebook, suivie par plus de 69 000 abonnés, est ainsi devenue une tribune d’où il distribue les bons et les mauvais points. Surtout les mauvais.

Boukrouh doute de « la cohérence mentale » de ce chef de l’Etat « putatif »

Le dernier à en faire les frais n’est autre que le président Abdelmadjid Tebboune. Le billet que lui consacre Boukrouh, publié le 14 juin, est sobrement titré « Ce fou de Tebboune »… Dans ce texte dans lequel il commente les élections législatives du 12 juin dont le FLN est sorti vainqueur avec une majorité relative, Boukrouh dit de Tebboune qu’il a échappé à la prison grâce à la protection de Ahmed Gaïd Salah, ex-vice-ministre de la Défense et chef d’état-major de l’armée, mort en décembre 2019.

Boukrouh doute de « la cohérence mentale » de ce chef de l’État « putatif », qu’il juge « inaccessible au dialogue », « n’entend que sa voix », « plane dans l’apesanteur du monde à l’envers », et présente des symptômes de « délirium tremens ».

Tebboune, ce « fou »