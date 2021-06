Libye : pourquoi Denis Sassou Nguesso a reçu le leader spirituel des ibadites ?

Le président, l’homme de Dieu et l’homme de l’ombre. La rencontre, le 20 juin, entre le chef de l’État congolais, le cheikh tunisien Farhat Jaabiri et le président de la Fondation Brazzaville Jean-Yves Ollivier, au palais présidentiel de Brazzaville, avait tout d’un rendez-vous inédit. Explications.

Alors que le processus électoral initié par le nouveau gouvernement libyen patine, le dossier de la crise libyenne est revenu le 20 juin sur le bureau du président congolais Denis Sassou Nguesso (DSN), qui est à la tête du Comité de haut niveau de l’Union africaine sur la Libye, via un surprenant émissaire.

Présenté au chef de l’État congolais par l’homme d’affaires français Jean-Yves Ollivier – son ami depuis 40 ans, président de la Fondation Brazzaville et très impliqué dans la résolution de la crise libyenne – le cheikh Farhat Jaabiri est en effet l’une des plus hautes autorités spirituelles des ibadites, la troisième branche de l’islam, représentée par de petites communautés en Afrique du Nord, dans le Mzab algérien, le Djebel Nefoussa libyen et sur l’île tunisienne de Djerba.

Le soutien des ibadites