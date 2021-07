Maroc : en tournée électorale avec Aziz Akhannouch

« Tu mérites mieux. » Tel est le slogan choisi par le Rassemblement national des indépendants (RNI) pour sa campagne électorale qu’il a démarré tambour battant le 3 juin. Coulisses d’une première tournée consacrée à la présentation d’un programme ambitieux, mais coûteux.

Depuis cinq ans que le Rassemblement national des indépendants (RNI) répète ses gammes, le parti laissait promettre une campagne électorale originale pour les législatives de septembre. Et il faut reconnaître que son lancement a été loin d’être décevant tant sur la forme que sur le fond. Telle une rock-star, Aziz Akhannouch, a lancé sa campagne depuis Agadir, chef-lieu de sa région d’origine, le 3 juin. « Agadir c’est son fief, sa ville porte-bonheur », explique un membre de son staff.

Crans géants, maître de cérémonie, micro serre-tête… le RNI a mis les petits plats dans les grands

L’événement a d’ailleurs constitué le premier meeting d’ampleur en présentiel, depuis l’annonce du premier cas de Covid-19 dans le royaume en mars 2020. À l’entrée du rassemblement, des tests PCR sont effectués, avant que la centaine d’invités que pouvait se permettre le RNI ne puisse pénétrer l’enceinte, dans le respect des restrictions sanitaires.

Riche campagne

Outre cette mesure de sécurité nouvelle, la forme du meeting dénote avec les rassemblements politiques, généralement modestes, auxquels les autres partis politiques ont habitué les Marocains.

Habillage en bleu étincelant sur blanc de colombe (symbole du parti), écrans géants sur lesquels défilent des spots de campagne et fenêtres des militants qui suivent à distance l’événement, maître de cérémonie professionnel, succession sur la scène des cadors du parti pour discourir en micro serre-tête : le RNI a mis les petits plats dans les grands.

Quant à la jeunesse du parti, créée sous l’ère Akhannouch, elle s’emploie à chauffer la salle avec force slogans et acclamations. La régie d’une dizaine de caméras et les drones sont bien évidemment là pour immortaliser l’événement.

Toute cette logistique a été transportée en moins d’une semaine à travers cinq villes du royaume. Les équipes d’Akhannouch, qui ont sillonné les pays ces dernières années, sont rompues à l’exercice. Il faut dire que les finances du parti se sont nettement améliorées depuis qu’il a été repris par Aziz Akhannouch en 2016. Ministre doté du portefeuille stratégique de l’Agriculture, de la Pêche, des Eaux et des Forêts, il est aussi l’une des plus grandes fortunes du Maroc, en étant actionnaire des conglomérats Akwa et Aksal.