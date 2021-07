Du sorgho camerounais dans la Guinness, vraiment ?

Depuis 2018, Guinness Cameroun, filiale du groupe britannique Diageo, a dépensé plus de 13 millions d’euros pour s’approvisionner en céréales.

Les 4 500 producteurs de sorgho du septentrion camerounais peuvent se réjouir de leur collaboration avec Guinness Cameroun. Depuis cinq ans, la filiale du groupe britannique Diageo s’approvisionne intégralement en cette céréale auprès de leurs coopératives – le Conseil régional des organisations paysannes de la partie septentrionale du Cameroun (Cropsec) et la Société coopérative de commercialisation des céréales du nord (Sococcen) –, pour fabriquer la bière de marque Harp Premium. « Elle est brassée avec plus de 75 % de matières locales [sorgho, sucres et éthanol, ndlr] », soutient Andrew Ross, le patron de Guinness Cameroun.