Procureur intransigeant réputé « incorruptible », Mahamadou Kassogué vient d’être nommé ministre de la Justice. Au grand dam de ses détracteurs, qui l’accusent de s’être laissé séduire par les militaires.

À Bamako, il ne fait pas bon être dans le viseur de Mahamadou Kassogué. Le 14 septembre 2019, le magistrat aux traits juvéniles, qui venait d’être nommé procureur de la République près du tribunal de grande instance de la commune III de Bamako, expliquait devant la presse les raisons ayant motivé l’arrestation de Bakary Togola. L’influent homme d’affaires et président de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture du Mali (Apcam), que tout Bamako pensait intouchable, venait d’être mis aux arrêts pour le détournement présumé de près de 10 milliards de francs CFA.

Droit dans ses bottes et soucieux de montrer que nul n’est au-dessus des lois, Mahamadou Kassogué assure ce jour-là que ce n’est pas « la personne de Togola » qui l’intéresse, uniquement « les faits ». « Il n’y aura plus de classement sans suite. Nous investiguerons chaque fois que nous serons sollicités », promet-il alors.

« L’incorruptible »

Chargé du pôle économique et financier, Kassogué se saisit de plus d’une trentaine de dossiers. Adama Sangaré, l’influent maire de Bamako, Sidiki N’fa Konaté, l’ancien directeur de l’ORTM, et plus récemment Boubou Cissé, le dernier Premier ministre d’Ibrahim Boubacar Keïta (IBK), ont eu affaire à lui. En fonctions durant presque deux ans, le jeune procureur se construit l’image d’un homme intransigeant. Certains le surnomment « le procureur des pauvres », d’autres « l’incorruptible procureur ».