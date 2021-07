Côte d’Ivoire : les coulisses du bras de fer entre les chaînes privées de la TNT et la RTI

Le financement des nouvelles chaînes de la TNT sera au cœur d’une rencontre entre les opérateurs et les autorités, le 24 juin à Abidjan.

Selon nos informations, la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA), présidée par René Bourgoin, réunira les acteurs de la TNT ivoirienne le 24 juin à l’hôtel Tiama, dans le quartier du Plateau. En plus des éditeurs, publics et privés, les opérateurs de multiplex payants (le Chinois Startimes Media Côte d’Ivoire et Télénum Côte d’Ivoire ) et gratuits (Société ivoirienne de télédiffusion -IDT-), les ministères de la Communication, de l’Économie et du Budget sont conviés à cette rencontre.

L’épineuse question de la viabilité économique des nouvelles chaînes, créées après la libéralisation du secteur en 2019, sera au cœur des discussions.

Concurrence déloyale