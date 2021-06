Allemagne-Togo : comment Lomé a obtenu un financement de 142 millions d’euros

En présence du président Faure Gnassingbé, Lomé et Berlin ont officialisé le 14 juin un nouveau partenariat portant sur de nombreux projets et réformes. Voici les détails des négociations.

Le 14 juin, au Palais présidentiel, en présence du président Faure Essozimna Gnassingbé, le ministre allemand de la Coopération économique et du développement, Gerd Müller et le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, ont signé un nouveau partenariat entre leurs deux pays. Un financement de 142 millions d’euros, dont 100 millions à décaisser cette année, a été annoncé.

Les négociations, qui avaient débuté dès janvier, ont été menées pour Lomé par Beguedouwe Paneto, secrétaire général du ministère du Plan et de la Coopération ainsi que par Shegun Adjadi-Bakari, conseiller du chef de l’État et, pour Berlin, par Stefan Oswald, conseiller spécial du ministère de la Coopération économique et du développement chargé du « Partenariat pour encourager des réformes » togolais.

Les engagements du Togo…