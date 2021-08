Côte d’Ivoire : Abidjan attend toujours son métro

Projet emblématique du troisième mandat du président Ouattara, le chantier emmené par Bouygues peine à entrer dans sa phase de réalisation. L’État doit notamment indemniser les habitants installés sur son tracé.

La scène était symbolique pour projet qui avance à vitesse réduite. Le 29 avril 2021, lors de son passage à Abidjan, Bruno Le Maire, ministre français de l’Économie et des Finances, a parcouru en compagnie d’Amédé Kouakou, ministre ivoirien de l’Équipement et de l’Entretien routier, le même tronçon du futur train urbain de la capitale économique que celui emprunté par Emmanuel Macron et Alassane Ouattara, en 2017. Sur les 37 kilomètres de cette première phase, 32,5 sont actuellement exploités par Sitarail, filiale de Bolloré, qui gère via un contrat de concession la ligne Abidjan à Ouagadougou, avec des locomotives au diesel.

Dans les faits, le chantier de ce que l’on appelle le métro sur les bords de la lagune, n’a toujours pas démarré, malgré les accords définitifs signés entre l’État ivoirien et la société des transports abidjanais par rail (Star), un consortium d’entreprises françaises emmené par le groupe Bouygues.

Un budget bouclé