Tanger Med : les dessous d’un pari royal réussi

Numéro un du trafic conteneurisé en Méditerranée, le port marocain, qui a démarré ses activités en 2007, connaît un fort essor malgré le Covid-19. Décryptage d’une success story portuaire.

Tanger Med, premier port marocain et numéro un du trafic conteneurisé en Méditerranée, ne connaît pas la crise, en dépit de la pandémie de Covid-19. Il a fait un bond de 6 places dans le classement des principaux ports à conteneurs réalisé par le spécialiste Alphaliner, passant du 31e rang mondial en 2019 à la 24e place en février 2021.

Une performance qui se traduit aussi par la croissance de son chiffre d’affaires sur les dernières années, passé de 3 milliards de dirhams (270 millions d’euros) en 2018 à 3,46 milliards de dirhams en 2019 et 3,6 milliards de dirhams en 2020, selon la responsable de la communication de Tanger Med, Meriem Fares.

Au premier trimestre 2021, le trafic de conteneurs a augmenté de 35 % par rapport à la même période en 2020 et celui de camions de transit international routier de 5 %.

Gibraltar, un emplacement stratégique

Pour les analystes, l’essor du complexe portuaire, qui a démarré ses activités en 2007 et est aujourd’hui connecté à plus de 180 ports et 70 pays, tient à plusieurs facteurs : géographie, sens de l’histoire, exploitation du territoire et, sans doute, un bon flair de la part du souverain chérifien.