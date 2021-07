Maroc : qui est vraiment Omar Hilale, le visage onusien du royaume

Le représentant permanent du Maroc auprès des Nations unies collectionne les postes à responsabilité au sein de l’instance internationale. Portrait d’un diplomate habité par sa vocation.

Et une nouvelle responsabilité onusienne pour l’ambassadeur Hilale ! Le représentant permanent du royaume auprès des Nations unies à New York vient d’être élu président de la Première Commission lors de la 76e session de l’Assemblée générale des Nations unies. Il s’agit de l’une des commissions stratégiques dans l’architecture de l’ONU puisqu’elle est chargée du désarmement et de la sécurité internationale.

Un domaine qui n’est pas étranger à ce diplomate chevronné. « En 1993 déjà, il représentait le royaume au sein du Comité international des experts juridiques chargé de l’application de la Convention interdisant l’usage des armes chimiques comme il a présidé une Conférence onusienne sur le désarmement en 2004 », rappelle un ancien des Affaires étrangères marocaines.