Tunisie : ce front commun qui milite pour un régime présidentiel

Mohsen Marzouk, Saïd Aïdi, Chawki Tabib… En l’absence de dialogue national, plusieurs personnalités négocient en vue de faire émerger une nouvelle force politique.

Selon nos informations, des négociations ont démarré depuis un an entre plusieurs partis, représentants de la société civile et personnalités indépendantes. Des discussions qui se sont intensifiées ces derniers mois et qui font émerger une nouvelle force politique. Le 3 juin, une rencontre a ainsi eu lieu, réunissant notamment Mohsen Marzouk et plusieurs cadres de son parti, Machrou Tounes, ainsi que l’ex-ministre de la Santé Saïd Aïdi et des représentants de sa formation, Beni Watani.

Référendum populaire