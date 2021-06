Fort d’un premier passage aux Finances de Brazzaville entre 2002 et 2005, l’ancien vice-gouverneur de la BEAC aura une nouvelle fois la mission de remettre le pays sur la voie de l’orthodoxie budgétaire.

Parmi les arrivées qualifiées de « remarquables » par la presse brazzavilloise au lendemain de la nomination du nouveau gouvernement le 17 mai, figure en bonne position le nom de Rigobert Roger Andély.

À tout juste 68 ans, le nouveau ministre des Finances et du Budget du Congo fait, à n’en pas douter, une entrée remarquée, en retrouvant un fauteuil qu’il avait déjà occupé entre 2002 et 2005. Et où il a semble-t-il laissé de bons souvenirs, son retour aux affaires étant qualifié, selon un éditorialiste local de « bonne nouvelle pour le pays ». Et pour les finances publiques !

Un contexte plus difficile qu’il y a vingt ans

Sans « faire de miracle », comme il le dit lui-même aujourd’hui, Rigobert Roger Andély avait su, en trois ans, remettre de l’ordre dans les comptes alors mal tenus de l’État. Un problème de dette qualifiée d’insoutenable – déjà.