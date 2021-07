Mali : alliés politiques, proches… Qui épaule le Premier ministre Choguel Maïga ?

Avant d’accéder au cœur du pouvoir, le chef du gouvernement s’est entouré d’hommes aux parcours politiques très différents, dont certains ont été nommés ministres le 11 juin.

Nommé Premier ministre le 7 juin dernier, Choguel Kokalla Maïga, 63 ans, vient sans doute de remporter la plus grande victoire de sa carrière politique. Souvent décrit comme intransigeant, voire clivant à cause de ses prises de positions, cet animal politique devra désormais troquer son costume d’opposant au sein du Mouvement du 5 juin – Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP) pour se montrer plus rassembleur.

Il pourra compter sur sa parfaite connaissance de l’échiquier politique malien puisque tout au long de sa carrière, le nouveau chef du gouvernement a travaillé avec les différents régimes. S’il se revendique de Moussa Traoré, il a été ministre de l’Industrie et du Commerce de Amadou Toumani Touré (ATT) puis, de l’Économie numérique, de l’Information et de la Communication d’Ibrahim Boubacar Keïta (IBK).

Au cours des huit prochains mois de la transition, Choguel Maïga aura la lourde tâche de réconcilier les maliens, qui ne fondent plus beaucoup d’espoir en leurs dirigeants. Il devra également organiser des élections « libres et transparentes. »

Selon de nombreux observateurs de la vie publique malienne qui l’ont fréquenté, « Choguel n’a pas de véritables amis en politique », mais le Premier ministre pourra compter sur ses alliés, des alliés de circonstance, majoritairement issus du M5.