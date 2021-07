RDC : la loyauté à Tshisekedi, une question de survie pour les gouverneurs

Les gouverneurs des provinces congolaises multiplient les efforts pour plaire au chef de l’État. Car ces derniers mois, plusieurs d’entre eux ont été déchus…

En ce 13 mai, Fifi Masuka n’a pas ménagé ses efforts. Gouverneure intérimaire de la province du Lualaba, dans le sud-est de la RDC, elle a tout fait pour que ses administrés réservent un accueil enthousiaste au chef de l’État, Félix Tshisekedi, et au Premier ministre, Sama Lukonde Kyenge. Bien que le Lualaba soit issu du démembrement du Katanga, réputé acquis à Joseph Kabila et à son ennemi juré, Moïse Katumbi, le président et son chef du gouvernement doivent s’y sentir en terrain conquis.

Alors Fifi Masuka, qui est pourtant proche de Jaynet Kabila, la sœur jumelle de l’ancien président, s’est assurée que les deux hommes pourraient parader dans les rues de Kolwezi et qu’une foule nombreuse assisterait au grand meeting donné ce jour-là. Quelques jours plus tôt, elle a même tenté de faire de ce 13 mai un jour férié mais, devant l’ampleur du tollé, elle s’est finalement ravisée.

« On exige beaucoup de nous »

S’est-elle rendu coupable d’excès de zèle ? Autorité morale du Front des indépendants de la démocratie chrétienne (Fidec), qui faisait partie du Front commun pour le Congo (FCC) de Kabila avant de rejoindre l’Union sacrée, Fifi Masuka « était dans l’obligation de prouver sa loyauté au chef de l’État », reconnaît un membre de l’entourage de ce dernier. Au même titre d’ailleurs que le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kyabula, province dans laquelle les deux têtes de l’exécutif congolais avaient fait escale la veille.