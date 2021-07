Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara peut-il proposer un « New Deal » aux Ivoiriens ?

En dépit d’une forte croissance, le pays ne réduit pas suffisamment les inégalités. Depuis deux ans, le gouvernement ivoirien redouble d’efforts pour inverser la tendance. Jeune Afrique fait le point.

« Les grands-pères sont en train de résoudre leurs problèmes, mais qu’est-ce que cela apporte aux jeunes », tempête Francis Akindès. Interrogé par Jeune Afrique au début de juin, le sociologue regrette que la classe politique se concentre autant sur le retour au pays de l’ancien président, Laurent Gbagbo, après son acquittement devant la Cour pénale internationale. « Ils oublient l’autre dimension de la réconciliation, la réconciliation intergénérationnelle, celle du partage des richesses », estime le sexagénaire.

Alors que les moins de 25 ans représente plus de 50 % de la population, « on ne les convoque en politique que pour leur musculature. On leur promet l’avenir, mais le présent leur échappe », juge le chercheur.

Croissance à la chinoise