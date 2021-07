RDC : Bénédicte Mundele réussit le pari de la transformation agricole

Avec son bar à jus Surprise tropicale, la jeune entrepreneure s’efforce de convertir les Kinois à la consommation de fruits et de légumes locaux et de saison.

Après avoir fait ses « humanités » (enseignement secondaire) en section hôtellerie au lycée technique et professionnel de Kimbondo, à Kinshasa, puis des études en communication à l’université catholique du Congo, Bénédicte Mundele Kuvuna se lance dans la fabrication de jus de fruits, de chips et autres produits transformés du terroir, avec pour but de promouvoir l’agriculture locale, en même temps qu’une alimentation saine.