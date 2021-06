Algérie : les frères Kouninef, la saga des milliardaires qui ont fini à la prison de Koléa

Hommes d’affaires très proches de Saïd Bouteflika, les trois frères Kouninef sont définitivement condamnés à de lourdes peines de prison pour « trafic d’influence », « blanchiment d’argent », « perception d’indus avantages » et « financement occulte de la campagne électorale ».

Lorsque l’avocate des frères Kouninef entre au parloir de la prison de Koléa, où sont détenus ses trois clients, un seul geste lui suffit pour leur annoncer le verdict que la Cour suprême vient de rendre ce matin même du jeudi 27 mai concernant le pourvoi en cassation qu’elle introduit pour faire appel de leurs condamnations. Elle incline son pouce vers le bas pour leur signifier le rejet de l’appel qui acte ainsi le jugement définitif des trois frères, Rhéda, Noah-Tarek et Abdelkader-Karim.

Rédha, l’imminence grise de la fratrie, qui attendait ce verdict avec une résignation certaine teintée d’un infime espoir, lâche alors cette phrase à son avocate : « On s’y attendait. On savait que c’était fini pour nous après le rejet de l’appel introduit par Oulmi et Tahkout. » C’est peu dire que, parmi les oligarques détenus à Koléa, l’ambiance était mortifère depuis que la Cour suprême a rejeté, le 11 mai dernier, les deux appels introduits par les hommes d’affaires Mourad Oulmi et Mahiediene Tahkout, confirmant ainsi leur condamnation définitive ainsi que la confiscation de tous leurs avoirs et biens. À Koléa, ce double rejet tombe comme le couperet d’une guillotine.

Condamnations définitives

Condamnés respectivement à 16 ans, 15 ans et 12 ans pour « trafic d’influence », « blanchiment d’argent », « perception d’indus avantages » et « financement occulte de la campagne électorale », Rhéda, Noah et Karim devront donc purger la totalité de leurs peines. Le verdict de la plus haute juridiction du pays rend également exécutable la décision de confisquer leurs biens et de leurs avoirs ainsi que les comptes et les biens de leurs entreprises, regroupées dans leur conglomérat dénommé KouGC, dont le chiffre d’affaires annuel avoisine les 90 millions d’euros au cours des cinq dernières années. Les trois frères vont devoir porter l’uniforme jaune moutarde des prisonniers et risquent d’être transférés dans d’autres prisons à l’intérieur du pays, bien moins confortables que le pénitencier de Koléa.