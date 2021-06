Reconversion de la dette, UFTAM, École 42… Les ratés de la coopération franco-tunisienne

La visite du Premier ministre français Jean Castex à Tunis s’est achevée le 3 juin, sans annonces fracassantes. Au-delà de la bonne entente affichée entre les deux pays, plusieurs projets franco-tunisiens ont échoué.

Le Premier ministre français Jean Castex vient de boucler, à l’occasion du troisième Haut conseil de coopération franco-tunisien, son premier déplacement officiel hors de l’Hexagone. Du 2 au 3 juin, ces 24 heures d’un voyage d’État en Tunisie ont scellé, par des accords, l’ensemble des entretiens tenus au préalable ces derniers mois entre les présidents tunisien et français.

Détresse économique

Trois conventions de prêts, pour plus de 80 millions d’euros, ont été signées, portant sur la résilience aux catastrophes naturelles, l’achat de remorqueurs pour la marine et l’amélioration des performances industrielles et environnementales de deux stations de dessalement à Djerba. Trois lettres d’intention ancrent par ailleurs la coopération technique bilatérale dans les domaines du commerce, de l’agriculture et de l’agro-alimentaire, du développement du secteur rural, du numérique et des exportations.