Football : le trait d’union entre l’Algérie et la France

Stanislas Frenkiel, auteur de « Le Football des immigrés : France-Algérie, l’histoire en partage », revient dans son livre sur les Algériens qui ont joué en France à partir de 1930. Une autre façon d’aborder les relations entre les deux pays.

Ce qui est longtemps resté une thèse datée de 2009 est désormais un livre de plus de 300 pages, richement illustré de photos, d’entretiens et d’archives inédites. L’historien Stanislas Frenkiel, maître de conférences à la faculté des Sports de l’université d’Artois, s’est attaché à raconter, par le prisme du football, l’histoire d’une immigration. Celle des joueurs algériens en France, mais également celle des binationaux, nés en France et dont certains sont devenus des internationaux algériens. Djamel Belmadi, né à Champigny-sur-Marne, est l’un d’eux. Ce joueur, qui a mené une belle carrière en France (Marseille, Valenciennes), mais également en Angleterre et au Qatar, est devenu, en 2018, le premier binational à être nommé sélectionneur de l’Algérie depuis le passage éphémère de Nacer Sandjak en 2000. À la tête de l’équipe nationale, il est allé conquérir la Coupe d’Afrique des Nations 2019, en Égypte.