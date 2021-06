Congo : Anatole Collinet Makosso, un fidèle de Sassou Nguesso à la primature

Homme de lettres, magistrat de formation, ex-animateur radio… Nommé mi-mai à la tête du gouvernement, Anatole Collinet Makosso est, depuis quinze ans, réputé proche du couple présidentiel.

Depuis le 12 mai, Anatole Collinet Makosso est Premier ministre de la République du Congo. Et même si la rumeur circulait quelques jours plus tôt – parmi tant d’autres à Brazzaville –, c’est comme la grande majorité de ses compatriotes qu’il a appris sa nomination : en famille, à l’heure du dîner, devant Télé Congo, la chaîne nationale.

En entendant Florent Ntsiba, le directeur de cabinet du président Denis Sassou Nguesso (DSN), prononcer son nom, celui qui est alors encore ministre de l’Enseignement primaire, secondaire et de l’Alphabétisation avoue avoir ressenti « une très forte émotion ». À la hauteur de ses nouvelles fonctions et peut-être plus encore des relations très étroites qui le lient au couple présidentiel depuis bientôt une quinzaine d’années.

Il bachotait il y a encore quelques semaines pour un concours d’agrégation en droit privé

Car c’est à un fidèle que le chef de l’État, réélu confortablement début avril, a confié les rênes du premier gouvernement de son cinquième mandat. Celui qui doit permettre au Congo « de reprendre sa marche vers le développement, lancée en 2016 », déclare Anatole Collinet Makosso, comme pour résumer la feuille de route que vient de lui donner le président.

Un vent de fraîcheur