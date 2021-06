Éthiopie : Abiy Ahmed cédera-t-il aux pressions de Joe Biden ?

En sanctionnant des officiels éthiopiens, le 23 mai 2021, les États-Unis ont peut-être ouvert la voie à une succession de mesures émanant de la communauté internationale.

Qu’il semble loin le temps où Abiy Ahmed recueillait les louanges de la communauté internationale. C’était en octobre 2019. Le Premier ministre éthiopien, fraîchement auréolé du prix Nobel de la paix pour son rôle dans la signature de l’accord ayant mis fin à la guerre qui opposait son pays à l’Érythrée, incarnait un espoir de renouveau. La « méthode Abiy » était partout applaudie. Mike Pompeo, le secrétaire d’État américain, saluait alors son « engagement au service de la paix sur le continent africain » et voyait dans Abiy Ahmed l’incarnation d’« une nouvelle génération d’Africains portée par l’espoir d’un avenir plus prospère et pacifique ».

Depuis, le ton a radicalement changé à Washington. Entretemps, le prix Nobel de la paix a déclenché la guerre dans le Tigré. Après de longs mois de black-out, la région s’ouvre peu à peu aux médias internationaux qui découvrent l’ampleur du désastre.