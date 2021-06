Kamel Akrout, l’amiral qui veut remettre le navire Tunisie à flot

Enfermés dans le duel PDL-Ennahdha, les Tunisiens considèrent avec intérêt les prises de parole de l’ex-officier, dont le patriotisme se veut un symbole d’indépendance vis-à-vis des partis. Portrait.

« Le régime en place entreprend de vendre la Tunisie au plus offrant », assène le contre-amiral à la retraite Kamel Akrout. Excédé de constater les dépassements, les non-sens et le peu de cas qui est fait de la patrie, il s’exprime désormais sur les réseaux sociaux et gagne en popularité. Officiellement, il n’a pas jeté l’ancre en politique, mais représente une alternative crédible pour certains. Sa fascination pour le grand large n’empêche pas l’officier, qui affiche plus de trente ans au service de la marine, d’avoir les pieds sur terre.