En détresse économique, la Tunisie se tourne vers la Libye et le Qatar

Acculées par une situation économique plus préoccupante que jamais, les autorités tunisiennes sont contraintes de se tourner vers le Qatar et la Libye dans l’espoir de faire retomber la pression.

À Tunis, l’été s’annonce étouffant. Les bulletins de la météo économique et financière sont tous plus pessimistes les uns que les autres, avec un climat social tendu, une gestion de la crise sanitaire très contestée et des ressources toujours réduites, du fait de la crise du tourisme et des phosphates. La Tunisie cherche à sortir la tête de l’eau, car la situation s’annonce périlleuse, et ce, à très court terme.

Le gouvernement Mechichi doit faire face au remboursement d’un crédit d’un milliard de dollars en juillet et en août

Une étude publiée en avril 2021 par l’Institut tunisien des études stratégiques (ITES) conclut en effet à l’obsolescence de la loi de finances initiale (LFI) de 2021. Votée le 10 décembre 2020, elle est basée sur des hypothèses dépassées avant même le début de l’année fiscale 2021.

Ces projections tablaient sur une récession économique de l’ordre de 7,3 % en 2020 –