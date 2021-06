Réouverture des frontières algériennes : pas de traitement de faveur pour les étrangers

Au premier jour de la réouverture partielle des frontières, seule la compagnie Air Algérie est autorisée à desservir les vols depuis et vers l’Algérie. Une rumeur enfle sur les conditions d’arrivée dans le pays et l’inégalité de traitement entre Algériens et étrangers.

Sur le panneau d’affichage des vols au départ de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, Air France emmène ses clients un peu partout dans le monde, sauf en Algérie. Ce 1er juin, date officielle de la réouverture partielle des frontières, fermées depuis le 17 mars 2020 en raison de la pandémie, la compagnie française ne dessert pas Alger.

Au guichet de l’aéroport de Roissy, aucun voyageur vers cette destination ne s’est présenté, pour la bonne raison qu’Air France ne dessert plus la capitale algérienne. Son dernier vol dit de rapatriement a eu lieu le 31 mai, veille de la réouverture partielle qui provoque une tempête aussi bien en Algérie qu’à l’étranger, en raison des nouvelles restrictions imposées par le gouvernement algérien.