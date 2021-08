Maroc : Tanger Med 2 conduit Marsa Maroc à bon port

Malgré la difficile conjoncture de 2020, le leader national de l’exploitation portuaire a tenu le cap. Avec le démarrage de sa filiale Tanger Alliance, qui gère le nouveau terminal à conteneurs, les perspectives de croissance sont particulièrement bonnes.

Le transport maritime semble avoir été relativement épargné par l’impact de la pandémie de Covid-19, comparé à nombreux autres secteurs d’activité sur lesquels les conséquences de la crise sanitaires ont été bien plus lourdes, et dont certains suffoquent toujours. Les échanges internationaux, qui passent majoritairement par les voies maritimes, ne pouvaient pas s’arrêter et, donc, le fonctionnement des ports de commerce et des sociétés chargées de l’exploitation de leurs terminaux s’est poursuivi de façon plutôt normale.

C’est le cas de Marsa Maroc. Le leader national de l’exploitation de terminaux portuaires, malgré une conjoncture difficile, a réussi à maintenir son chiffre d’affaires 2020 à un niveau satisfaisant de près de 2,8 milliards de dirhams (plus de 255,18 millions d’euros), en recul de seulement 5 %.

Quant au trafic traité par la société semi-publique (60 % du capital est encore détenu par l’État), « il s’est établi à 35,6 millions de tonnes en 2020, en repli de 6­% par rapport à 2019 », soulignent les analystes d’Attijari Intermédiation, ajoutant que « la baisse du trafic global s’est nettement accélérée au cours de la seconde moitié de l’année avec des replis plus importants que ceux observés courant les trois premiers mois » de 2020.