Prix des billets élevés, période d’isolement, test PCR… Plus d’un millier d’Algériens ont manifesté contre les conditions de la réouverture des frontières algériennes, ce 29 mai.

Au croisement de la rue de Lisbonne et de l’avenue de Messine, dans le huitième arrondissement de Paris, des manifestants se sont levés tôt pour accrocher drapeaux et pancartes autour d’une table où l’on trouve du café et des gâteaux. Ce samedi 29 mai, ils se préparent à une journée de manifestation pacifique, à quelques pas de l’ambassade d’Algérie, pour exprimer leur colère vis-à-vis des conditions de réouverture des frontières du pays, fermées pour cause de pandémie en mars 2020.

Les revendications des manifestants, venus réclamer une « véritable » ouverture des frontières, portent sur le prix des billets de la compagnie nationale Air Algérie, la période d’isolement imposée à l’arrivée sur le territoire algérien, la durée de validité du test PCR demandé, ou encore le nombre de vols par semaine.

C’est plus cher de se rendre en Algérie que d’aller aux États-Unis

Le confinement est de loin la mesure qui cristallise le plus de tensions. Le gouvernement algérien a prévu un isolement de cinq jours obligatoire en hôtel, même pour les personnes vaccinées ou ayant un test Covid-19 négatif. Une mesure incompréhensible pour nombre de manifestants : « On a tout pour se confiner chez nous », s’exclame Yasmine*.

Des prix jugés démesurés