Emmanuel Macron en Afrique du Sud : Covid-19 et business au programme

Après le Rwanda, le président français se rend à Pretoria ce 28 mai. Prévue depuis plus d’un an et plusieurs fois reportée en raison de la crise sanitaire, cette visite sera centrée sur les questions sanitaires et économiques.

Le déplacement d’Emmanuel Macron à Pretoria aura pour principal sujet la riposte à la pandémie de Covid-19 sur le continent. L’Afrique du Sud, considérée par Paris comme un partenaire majeur et essentiel, est un des pays africains les plus engagés sur ce dossier. « Un accent particulier sera mis sur la lutte contre le Covid-19 durant ce voyage, indique une source élyséenne. L’Afrique du Sud est paradoxalement un des pays les plus touchés par la crise sur le continent mais aussi un de ceux qui est le plus en avance sur les questions de recherche scientifique. »

Cyril Ramaphosa avait été un des signataires de la tribune conjointe de chefs d’État et de gouvernement publiée par Jeune Afrique et le Financial Times réclamant, dès avril 2020, un soutien international au continent face à cette crise sans précédent. Plus récemment, mi-mai, le chef de l’État sud-africain, qui a exercé la présidence de l’Union africaine en 2020, s’est aussi rendu à Paris pour participer au sommet sur le financement des économies africaines.

Investissements français et transition énergétique